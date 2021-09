Festival Pierres en Lumières : coup de projecteur sur le patrimoine de l'Eure

Informations pratiques

· Quand ?

· Où ?

· Tarif ?

Vendredi 17 et samedi 18 septembreVendredi 24 et samedi 25 septembreVendredi 1 et samedi 2 octobreVendredi 8 et samedi 9 octobreLocalisez tous les endroits à visiter sur cette carte interactive : https://pierresenlumieres.eure.fr/ Parmi les 74 édifices, on retrouve :42 églises2 abbayes et prieurés13 châteaux, manoirs et fermes15 sites civils et vernaculaires (fours à pain, halle, forge, moulin)1 site archéologique (Gisacum)1 arboretum (le domaine d’Harcourt)C'est gratuit.