Face-à-face entre un poids-lourd et une voiture près de Bolbec : un blessé grave

Un blessé grave : tel est le bilan d'une collision frontale qui s'est produite à la mi-journée route de Bréauté (D52) à Vattetot-sous-Beaumont, près de Bolbec en Seine-Maritime).



L'accident a impliqué un poids lourd et un véhicule léger, dans des circonstances qui restent à établir. Le conducteur de la voiture, un homme de 65 ans, seul à bord, s'est retrouvé coincé dans l'habitacle, il a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers.



Grièvement blessé, le sexagénaire a été pris en charge par les secours, dont une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). La victime a été transportée, médicalisée, par l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, vers l'hôpital le plus proche.



Dix-sept sapeurs-pompiers sont intervenus, dont une équipe spécialisée en désincarcération.