Évreux : un homme fortement alcoolisé insulte et frappe une femme dans la rue

L’homme âgé de 45 ans a été contrôlé avec un taux d’alcoolémie de plus de 3 grammes dans le sang. Il a placé en dégrisement puis, dès que son état l’a permis, il a été entendu par les policiers.



L’agresseur s’est vu délivrer une convocation pour le 13 avril 2022 devant le tribunal judiciaire d’Évreux. Le parquet a d’ores et déjà retenu l’état de récidive légale à l’encontre du mis en cause qui a été condamné le 11 mars 2020 pour des faits de même nature.



La victime a déposé plainte dimanche.