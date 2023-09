Evreux : un homme accusé par sa compagne de violences et d’autres faits graves

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Evreux (Eure) dans le cadre de violences volontaires aggravées. Le 1er septembre, en début d'après-midi, un équipage de police secours s'est rendu au domicile d'un couple dans le quartier de Nétreville, suite à un différend familial au cours duquel la femme d'une trentaine d'années a été frappée par son compagnon. Ce dernier, âgé de 39 ans, a été interpellé.



Lors de son audition, la victime a confirmé les faits de violences et confié aux enquêteurs avoir déjà été battue par son conjoint le passé et victime de faits beaucoup plus graves. Le mis en cause, dont la garde à vue a été prolongée pour les besoins de l'enquête, a été déféré dimanche au parquet d'Evrerux.



Au regard des faits évoqués par la femme, le magistrat a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire. Les investigations policières vont pouvoir se poursuivre sur commission rogatoire.