Évreux : trois adolescents arrêtés en flagrant délit après avoir fracturé six caves

L’attention d’un habitant attirée par des bruits suspects dans les caves d’un immeuble rue Pierre-Semard à Évreux (Eure) a permis aux policiers d’interpeller des cambrioleurs.



C’était mardi 11 février vers 16h20. Un équipage de la brigade anti-criminalité est arrivé rapidement sur les lieux et a interpellé trois adolescents âgés de 15 et 16 ans. Ils venaient de fracturer les portes de six caves. L’un d’eux avait dans sa poche un couteau à cran d’arrêt.



Conduits à l’hôtel de police, ils ont été remis à leur civilement responsable. Ils seront reconvoqués ultérieurement dès que toutes les victimes auront été identifiées.