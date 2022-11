Évreux : le jeune homme conduisait sans permis et était positif aux stupéfiants

Un jeune homme de 17 ans a été interpellé pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants, dimanche à Évreux (Eure).





Vers 17 heures, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) remarque une Renault Mégane qui circule sur le boulevard du 14-Juillet. A la vue des policiers, le conducteur freine brutalement en abordant un rond-point et franchit le terre-plein avant de bifurquer vers la rue Helene-Boucher.



Un peu plus loin, rue de Coudres, l’automobiliste abandonne le véhicule sur le parking du magasin Décathlon et s’enfuit à pied en direction de la RN1013. Il est rattrapé par les gardiens de la paix et interpellé.





L’adolescent n’a évidemment pas de permis de conduire. Il est soumis à un test salivaire qui se révèle positif au cannabis. Placé en garde à vue, il a été laissé libre après audition dans l’attente des résultats toxicologiques.