Évreux : le conjoint violent est placé en détention provisoire dans l’attente d’être jugé

Le mis en cause, contrôlé avec un taux de 2,44 g d’alcool dans le sang, a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires aggravées. Il a été présenté samedi devant le magistrat de permanence du parquet d’Évreux qui lui a notifié une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire.



Dans l’attente de son jugement, le quadragénaire a été placé en détention provisoire, après avoir été entendu par le juge des libertés et de la détention (JLD).