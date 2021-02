Évreux : l’auteur d’un vol de sac à main interpellé chez ses parents à Saint-Sébastien-de-Morsent

La victime avait signalé les faits immédiatement à Police secours. Les recherches pour retrouver l’auteur alors en compagnie de deux autres individus, avaient amené les forces de l’ordre a interpeller deux suspects.



Ces derniers, âgés de 16 et 17 ans, avaient tenté de s’enfuir à la vue des policiers sur le parking des Douves, derrière la cathédrale d’Evreux. Le troisième avait réussi à prendre la fuite.



Placés en garde à vue, les deux adolescents originaires d’Évreux et de Nonancourt ont finalement été mis hors de cause, après audition.