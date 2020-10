Évreux : ils prennent la fuite sans payer, l’un d’eux est rattrapé par des employés du restaurant

Les deux convives avaient jeté leur dévolu sur l’enseigne « Léon de Bruxelles », un restaurant, et pas n’importe lequel, du centre commercial du Grand Évreux. Peu avant 23 heures, ils ont prétexté aller fumer une cigarette sur le parking de l’établissement : en réalité, ils ont pris discrètement la poudre d’escampette. Sans bourse délier.



Des employés du restaurant ont vite compris la supercherie et se sont lancés à leur poursuite. L’un des fuyards, fortement alcoolisé, a été vite rattrapé et maintenu sur place jusqu’à l’arrivée de la police.