Évreux : il se fait asperger de gaz lacrymogène et dérober la PS4 qu’il était venu vendre

Le vendeur, âgé de 22 ans, a été bien inspiré de se faire accompagner par son père. A l’heure fixée, il a vu arriver deux individus, dont celui intéressé par l’acquisition de la console de jeu.



Mais la transaction a tourné court : le plus jeune a sorti immédiatement une bombe lacrymogène et a aspergé le visage de la victime. Le complice en a alors profité pour s’emparer de la PS4 et a pris la fuite à toutes jambes.