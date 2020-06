Évreux : il laisse ses enfants seuls en pleine nuit pour aller acheter de l’alcool

Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) se rend à l’adresse indiquée. En arrivant sur place, les policiers se trouvent en présence de deux enfants, un frère et une sœur âgés de 8 et 11 ans. Ces derniers expliquent qu’ils sont seuls et que leur père est parti acheter de l’alcool.



Informée de la situation, la mère, domiciliée dans une commune de l’agglomération ébroïcienne, est alors invitée à venir pour récupérer ses deux enfants.