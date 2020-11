Evreux : il frappe un éducateur avec une barre de fer et tente de s'emparer de l'arme d'un policier

L'affaire aurait pu en rester à ce stade, mais l'adolescent, très virulent, s'en est pris ensuite aux policiers appelés sur les lieux par les responsables du foyer. Il a insulté et menacé les fonctionnaires et l'éducateur. Puis il a tenté, lors de son interpellation, de s'emparer de l'arme de service d'un gardien de la paix. Il a finalement été maîtrisé au moyen du pistolet à impulsion électrique en mode contact.



Emmené à l'hôtel de police, pour être placé en garde à vue, le mis en cause a détruit le matelas de sa cellule. Calmé, il a été entendu un peu tard et a reconnu l'ensemble des faits reprochés. Il a été déféré ce mercredi matin devant un juge pour enfants du tribunal d'Evreux.



L'éducateur a déposé plainte pour violences aggravées avec arme par destination (la barre de fer). Les policiers ont également déposé plainte pour outrage et menace, ainsi que le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) pour la destruction du matelas.