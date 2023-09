Évreux : il fait monter une jeune femme dans sa voiture et tente d’abuser d’elle

Mais au lieu de prendre la direction du domicile de la jeune femme, l’homme se dirige vers la forêt du côté de la Madeleine. Puis, soudainement, il s’arrête et tente d’embrasser sa passagère qui le repousse avec force. Le jeune homme sort alors son sexe et se masturbe tout en essayant de caresser les cuisses et les genoux de la jeune femme. Cette dernière parvient à sortir de la voiture et à prendre la fuite pour rejoindre le domicile de sa mère.



Un équipage du groupe de sécurité de proximité prend l’affaire en main, recueille un certain nombre d’éléments, et grâce au prénom du mis en cause et à l’immatriculation de sa voiture, l’auteur des faits, connu défavorablement de la police, est rapidement identifié et interpellé au domicile de sa mère.



Il était toujours entendu par les enquêteurs ce jeudi soir.