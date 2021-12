Évreux : agacé, le conducteur insulte les policiers et se rebelle lors d’un contrôle routier

Lors des vérifications d’usage (permis de conduire, assurance, carte grise), l’automobiliste, un Ébroïcien de 23 ans, ne cache pas son agacement. Et rapidement il le manifeste ouvertement en devenant provoquant et en insultant les motards.



Puis le jeune homme se rebelle au moment où il est soumis à un test salivaire qui révèle qu’il est positif au cannabis.



Placé en garde à vue pour être entendu, il a été remis en liberté après s’être vu notifier une procédure pour outrage et rébellion. Il sera reconvoqué dès que les résultats toxicologiques seront connus.