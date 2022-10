Évreux. Vol de téléphones sous la menace d’un couteau : trois interpellations

Le troisième, l’homme la trottinette, a été identifié et interpellé à son domicile mardi vers 9h45 et placé également en garde à vue. Il est âgé de 19 ans.



Les téléphones (IPhone 10 et 11) n’ont pas été retrouvés, mais sur le plus âgé les policiers ont découvert un morceau de résine de cannabis.



Le mineur de 17 ans a été convoqué devant le juge des enfants, les deux autres ont été déférés ce mercredi devant un magistrat du parquet d’Évreux en vue d’une comparution immédiate.