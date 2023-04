Evreux. La police le contrôle pour un défaut de ceinture et découvre des stupéfiants

Conduit à l'hôtel de police, la fouille de sécurité a permis la découverte sur lui de 1,6 g de résine et de 7,1 g d'herbe de cannabis, soit un total de 51,3 g de produits stupéfiants.



Au cours de son audition, le mis en cause a reconnu se livrer à la consommation de drogue et occasionnellement à la revente. Laissé libre, il s'est vu notifier une convocation pour le 9 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire en vue d'une ordonnance pénale.