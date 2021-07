Eure : une jeune passagère blessée grièvement dans un face-à-face à Ecardenville-la-Campagne

Le choc, frontal, a été violent. Dans la voiture des vacanciers les secours ont secouru la jeune fille de 13 ans alors inconsciente. Blessée grièvement, elle a été médicalisée sur place par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et transportée par l'hélicoptère Viking du SAMU76, vers le CHU de Rouen.La mère de famille et son deuxième enfant ont été transportés, en urgence relative, vers le même hôpital.L’octogénaire, quant à elle, blessée légèrement elle a été conduite au centre hospitalier d’Évreux.La gendarmerie de Brionne a été chargée des constatations et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. La circulation a été fortement perturbée sur la RD613 (axe Evreux - Lisieux) et la RD24, le temps de l'intervention des secours.>> Eure : quatre adolescents de 16 ans tués dans un accident de la route à Amfreville-sous-les-Monts