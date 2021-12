Eure : une fuite de carburant entraîne l'évacuation et la fermeture d'une station-service sur l'A13, à Bosgouet

Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation de 12 clients et de 15 salariés et ont déployé une lance à incendie en protection, le temps des vérifications. La fuite a été stoppée par arrêt d'urgence, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Une centaine de litres de carburant s'est répandue sur le sol puis dans un bassin de rétention spécialement aménagé. L'intervention qui a mobilisé onze sapeurs-pompiers s'est terminée vers minuit.



Aucune victime n'est à déplorer.