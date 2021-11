Eure : un camion transportant 200 bouteilles de gaz se couche dans le fossé à La Haye-du-Theil

Un camion de type plateau s’est couché sur le bas-côté de la route départementale 80, à hauteur de La Haye-du-Theil (Eure), ce jeudi matin vers 6h30. Il transportait quelque 200 bouteilles de gaz butane et propane de 10 et 70 kg.



La cargaison s’est en partie éparpillée dans le fossé. Aucune fuite n’a été constatée, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).