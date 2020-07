Eure : ivre, l'automobiliste percute des barrières en béton près du monument aux morts de Gravigny

Ce vendredi matin, vers 5 heures, les policiers ont été amenés à constater un accident de la circulation, rue de Nétreville à Gravigny, près d'Evreux (Eure). Un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de sa Renault Clio, pour une raison indéterminée. Le véhicule a percuté violemment un panneau de signalisation et a terminé sa course dans des protections en béton devant le monument aux morts, place de l'Eglise.



Le conducteur, un Ebroïcien de 30 ans, s'en est bien sorti. En état d'ivresse, il a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie.



Après un passage par l'hôpital, il a été placé en garde à vue pour défaut de maîtrise et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire, avant d'être remis en liberté.