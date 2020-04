Eure : fuite de gaz sur une canalisation, 14 habitations évacuées à Pont-Audemer

Ce samedi matin, peu avant 6 heures, les sapeurs-pompiers ont dû procéder à l’évacuation de quatorze pavillons, à Pont-Audemer (Eure).



A l’origine de cette mesure, une fuite constatée sur une canalisation de gaz de 4 bars, sur la voie publique, à hauteur du 50, rue de Normandie.



Dans le cadre de la « procédure gaz renforcée », un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place et une lance à incendie déployée en protection, le temps de l’intervention des agents de GrDF.



La route a été fermée à la circulation.



La canalisation ne desservait aucune habitation, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) qui fait état de treize sapeurs-pompiers mobilisés et deux engins.