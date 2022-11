Eure : deux blessés dans un accident de la route près de Pacy-sur-Eure

Deux voitures se sont percutées ce jeudi soir vers 19 heures, entre Vernon et Pacy-sur-Eure (Eure). L’accident s’est produit sur la D 181 à l’intersection de la D533 au niveau de Douains.



Dans le choc, l’un des véhicules a terminé sa course de manière spectaculaire dans le fossé sur le bas-côté de la D181.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré trois victimes, dont deux blessés : un homme de 56 ans et une femme de 65 ans, qui ont été transportés, en urgence relative, au centre hospitalier d’Évreux. La troisième victime, un homme de 65 ans, a refusé son transport à l’hôpital.



La circulation en direction de Pacy-sur-Eure n’a pas été interrompue, la zone ayant été balisée par les secours afin de sécuriser l’intervention.



Dix sapeurs-pompiers, de Pacy et de Vernon, ont été mobilisés.