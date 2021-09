Eure : blessé par arme à feu, un homme hospitalisé dans un état grave au CHU de Rouen

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus ce mardi matin, dans la nuit, pour porter assistance à un homme, blessé par arme à feu, à Bourg-Achard.



Selon les premiers éléments, la victime, âgée de 49 ans, aurait été blessée lors d'une rixe. Elle a été prise en chargé par les secours vers 3h45, allée Charles-Nicolle, une impasse située dans une petite zone artisanale et commerciale.



Le quadragénaire a été transporté, en urgence absolue, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Dans l'immédiat, on ignore pour quelle raison cette rixe a éclaté et qui en sont les protagonistes.