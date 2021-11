Eure. Incendie dans une fabrique de jouets à Bernouvlle, dix salariés au chômage technique

Un atelier spécialisé dans la fabrication de jeux et jouets a été partiellement détruit par le flammes, ce dimanche 7 novembre, en milieu de matinée, dans l'Eure.



L'incendie s'est déclaré vers 10h15, au niveau d'une machine de l'entreprise, située route de Rouen à Bernouville, une commune située entre Etrepagny et Gisors. Le feu s'est propagé et a embrasé la toiture et un stock de bois détruisant environ 300 m2. Il a été circonscrit au moyen de deux lances.



Les sapeurs-pompiers, soit dix-huit hommes, ont procédé ensuite au dégarnissage et déblaiement des décombres.



Aucune victime n'est à déplorer. Toutefois, dix salariés de l'entreprise vont être touchés par une mesure de chômage technique.