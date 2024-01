Eure. Deux hommes blessés à l’arme blanche à 10 minutes d’intervalle cette nuit à Bourg-Achard

Moins de dix minutes plus tard, les secours sont à nouveau intervenus dans la même commune et le même quartier, rue Grande, pour porter assistance à un autre homme, âgé de 24 ans, blessé également par arme blanche. Il a été évacué, en urgence relative, vers le CHU de Rouen à bord d’un véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV) de Routot. .



La gendarmerie a ouvert une enquête et procédé dans la nuit aux premières investigations sur les lieux des faits.



