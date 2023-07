Sept hectares de chaume et des ballots de paille ont été détruits dans un incendie à Piseux, au nord de Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure), ce lundi 17 juillet. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 12h40, en bordure de la route départementale 51 et ont déployé deux lances à incendie pour éteindre les flammes et stopper la propagation. Dix-huit sapeurs-pompiers ont été engagés.