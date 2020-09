Eure : 300m3 de déchets verts s’embrasent en pleine nuit à Saint-Didier-des-Bois

Une quinzaine de sapeurs-pompiers de l’Eure ont été mobilisés une partie de la nuit (jusqu’à 8 heures ce matin) sur un incendie de déchets verts à Saint-Didier-des-Bois.



Le feu s’est déclaré vers 23h30, dans l’enceinte d’une propriété privée située chemin du Parc. Il a détruit un tas de 300 m3 de déchets verts, sans faire d’autres dégâts. Aucune victime n’est à déplorer.



Trois lances, dont une canon, ont été déployées pour venir à bout des flammes.



Pour les besoins, les centres d’incendie et de secours (Cis) d’Amfreville-la-Campagne, la Haye-Malherbe et de Louviers sont intervenus au plus fort de l’intervention.



L’origine du départ de feu fait l’objet d’une enquête.