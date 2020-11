En Normandie, les transports sont gratuits pour les soignants engagés pendant le confinement

leur carte professionnelle,

* NOMAD Covoiturage, service régional de transport en co-voiturage disponible dans 12 communautés de communes normandes : Normandie Pays d’Auge, Côte Fleurie, Honfleur Beuzeville, Pont-Audemer Val de Risle, Roumois Seine, Val ès Dunes, Pays du Neubourg, Lieuvin Pays d’Auge, Terre d’Auge, Campagne de Caux, Pays de Falaise et l’Intercom de Bernay.

La Région Normandie offre, depuis aujourd'hui, lundi 2 novembre, la gratuité des transports ferroviaires et routiers aux soignants et personnels de santé, ainsi qu’aux élèves en sanitaire et social (infirmières, aide-soignants, kiné…) sur présentation d’un justificatif, à savoirCette gratuité concerne aussi NOMAD Covoiturage, le service régional de transport en co-voiturage disponible dans 12 communautés de communes normandes: « le service reste ouvert pour assurer les déplacements du personnel essentiel à la vie de la nation avec respect des mesures sanitaires en vigueur, notamment la limitation à 1 passager par véhicule », explique ce soir la Région dans un communiqué.En tenant compte des trafics observés en début de semaine, le plan de transport sera adapté à compter du jeudi 5 novembre en tenant compte des consignes de limitation stricte des déplacements. Les horaires seront, dans la mesure du possible, adaptés à la majorité des personnes devant se déplacer pour travailler.De nouvelles adaptations pourront être apportées dans les semaines suivantes pour mieux correspondre aux besoins des voyageurs, souligne la Région. Un nettoyage quotidien et systématique des trains et des cars est réalisé.