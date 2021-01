Emmanuel Macron en visite dans l'Eure : la filiale spatiale et la transition écologique au programme

Emmanuel Macron est en déplacement dans l’Eure aujourd'hui, mardi 12 janvier, au lendemain de la 4ème édition du « One Planet Summit » consacrée à la biodiversité.



Le chef de l’Etat visitera dans un premier temps le site d’ArianeGroup, à Vernon, en présence de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, et de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer (et ancien maire de Vernon).



« La filière spatiale, essentielle pour notre souveraineté mais également pour le suivi du changement climatique, est confrontée à des enjeux majeurs, en raison de la crise sanitaire et d’une forte concurrence internationale, auxquels entend répondre le plan France Relance », commente l'Elysée, dans un communiqué.



A ce titre, le site de Vernon bénéficiera d’investissements pour préserver la filière spatiale française et européenne, préparer les futurs lanceurs et soutenir des projets de diversification dans les technologies de l’hydrogène, levier majeur de décarbonation de notre économie.