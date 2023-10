Emanations de chlore dans un hôtel près de Dieppe : 4 personnes, dont un enfant, transportés à l'hôpital

24 victimes recensées, quatre transportées à l'hôpital

Le bilan communiqué vers 20 heures par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) fait état de 26 victimes dont 24 recensées. Un homme de 30 ans, un enfant de 23 mois, un homme de 37 ans (ouvrier de l’hôtel) et une femme (directrice de l’hôtel) ont été transportés blessés légers vers le centre hospitalier de Dieppe. Les autres victimes ont été laissées sur place après examen sur place.



Les sapeurs-pompiers procèdent maintenant à la ventilation du local technique. Un arrêté a été pris par le maire de la commune pour que la piscine reste fermée jusqu’au passage d’un technicien. Aucun chômage technique n'est prévu pour l’établissement.



Plus d'informations à venir