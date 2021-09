Disparition inquiétante d’un homme de 66 ans à Lisieux : un appel à témoins est lancé

Dans le cadre de la disparition inquiétante d'un homme de 66 ans, la Gendarmerie et la Police nationale du Calvados ont lancé ce lundi soir un appel à témoins sur les réseaux sociaux.



Patrick Leboucher n’’a pas regagné son domicile à l’issue d’une séance de sport débutée dimanche 12 septembre, vers 13 heures, dans le secteur de Lisieux (Calvados).



Âgé de 66 ans, avec des cheveux poivre et sel coupés courts, ce coureur à pied à l'allure sportive et de corpulence mince était vêtu d'une tenue de sport foncée au moment de sa disparition.