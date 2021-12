Dieppe : privé d’électricité, il allume des bougies et déclenche un incendie

En raison d’une coupure d’électricité, l’homme avait allumé des bougies et les avait posées à même le sol près de la gazinière pour s’éclairer. Alors qu’il préparait le repas, de l’huile de cuisson s’est renversée et s’est enflammée au contact de la bougie. Les flammes se sont alors propagées à un coussin du canapé.



L’appartement a été fortement endommagé par les flammes et la fumée. Le locataire a dû être relogé dans un hôtel de la ville à sa sortie de l’hôpital de Dieppe.