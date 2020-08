Dieppe : endormi sur son matelas gonflable, il est récupéré à 2 km au large de la plage

On pourrait classer ce fait divers dans la rubrique insolite. Il est vrai que la mésaventure qui est arrivée ce lundi après-midi à un homme d’une trentaine d’années sort de l’ordinaire.



Vers 16h45, l’attention des sauveteurs du poste de secours de la plage de Dieppe a été attirée par la présence d’un matelas pneumatique qui semblait dériver à environ 2 km au large de la plage.



A la demande du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross), une équipe spécialisée en sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers a pris la mer à bord de son embarcation et a récupéré le trentenaire. Ce dernier a reconnu peu fièrement s’être endormi sur son matelas gonflable avant d’être emporté par le courant.



L’infortuné « plaisancier » a été ramené, sain et sauf, sur la terre ferme.