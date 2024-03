Dieppe. Contrôle d'alcoolémie à la sortie d'une discothèque : quatre conducteurs placés en dégrisement

Cellule de dégrisement pour tous

Quatre conducteurs (deux femmes et deux hommes, âgés entre 23 et 40 ans) ont été contrôlés sous l'empire d'un état alcoolique. Les taux relevés à l'éthylomètre étaient supérieurs à 0,80 gramme par litre de sang. Les contrevenants, originaires de Dieppe, Bellengreville et Graincourt, ont été placés en dégrisement puis en garde à vue au commissariat de Dieppe. Ils encourent un retrait de permis et une forte amende.



Deux autres conducteurs, contrôlés avec un taux inférieur à 0,50 g dans le sang, ont quant à eux fait l'objet d'une contravention.



La présence des policiers n'est pas passée inaperçue parmi les clients de la discothèque, si bien que les autres noctambules ont préféré appeler un taxi pour rentrer chez eux.