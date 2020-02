Deux kitesurfeurs en difficulté secourus au large de Merville-Franceville (Calvados)

Une vingtaine de minutes plus tard, l'un des kitesurfeurs a d'abord été récupéré par l'embarcation de la SNSM tandis que le deuxième a été pris en charge par les pompiers. Tous les deux sont sains et saufs mais en légère hypothermie, précise la préfecture maritime.



Les deux voiles ont été récupérées en mer un peu plus tard, par la SNSM et par le bateau de pêche « Kms Kinnaird » qui se trouvait à proximité.



Compte-tenu des conditions météorologiques perturbées sur tout le littoral de la Manche jusqu'au Nord Pas-de-Calais, le préfet maritime déconseille fortement toute pratique de loisirs nautiques et appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence.