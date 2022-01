Deux hommes braquent un médecin et menacent de le tuer, près de Rouen

A la vue des policiers, les deux braqueurs ont préféré s'enfuir à pied. L'un d'eux (celui à la bombe lacrymogène) a été rattrapé et interpellé non sans difficulté. Le jeune homme, âgé de 17 ans et originaire de Canteleu, s'est rebellé. Maîtrisé, il a été placé en garde à vue par le groupe d'appui judiciaire (Gaj) pour vol avec violences avec arme en réunion.



Le second malfaiteur a réussi à s'enfuir, et ce matin, il était toujours recherché par les enquêteurs de la Sûreté départementale.



La sacoche du médecin a été retrouvée abandonnée dans le parc de la Durdent.