Deux hectares de fougère et de tourbe détruits en forêt de Roumare, en Seine-Maritime

Avec les fortes chaleurs, c'est le retour des feux de végétation. Cet après-midi, vers 14h30, les sapeurs-pompiers ont ainsi été appelés à intervenir pour combattre un incendie sur une parcelle boisée de la forêt domaniale de Roumare, rue Saint-Pierre à Saint-Pierre-de-Manneville, dans les boucles de la Seine.



Deux hectares de fougère et de tourbe sont partis en fumée. Le feu a été circonscrit au moyen de deux lances et à l'aide d'un drone qui a permis de localiser l'endroit exact des foyers. Des moyens importants ont été engagés afin d'empêcher les flammes de se propager davantage à la forêt.



L'intervention, qui a mobilisé 20 sapeurs pompiers et 12 engins, dont des camions feux de forêt, n'était toujours totalement terminée à 17h30, alors que des opérations de noyage se mettaient en place afin d'écarter toute reprise de feu.