Deux appartements détruits par un incendie à Harfleur, près du Havre : un homme gravement brûlé sur tout le corps

A 20 heures, les secours indiquaient que le déblai et dégarnissage étaient terminés. A l'issue des contrôles d'usage, les locataires non sinistrés ont pu réintégrer leur appartement.



Deux familles, soit quatre personnes, et deux locataires du 2ème étage vont devoir être relogés par de la famille.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention qui était toujours en cours en début de soirée.