Des objets dérivés à l’image de l’emblématique Pont de Normandie mis en vente

Véritable prouesse technologique pour l’époque, le pont de Normandie incarne le savoir-faire du génie-civil français.



« C’est aussi l’engagement d’un territoire, dans une démarche d’innovation forte : la conception du pont à haubans le plus long jamais construit, pulvérisant alors le record mondial de ce type d’ouvrage moderne dit ‘’auto-équilibré” », commente fièrement la CCI.



En 2021, cela fait maintenant 26 ans que le Pont de Normandie œuvre au rapprochement des deux Normandie, la Haute et la Basse, au désenclavement du second port français (Le Havre), et contribue progressivement à concrétiser l’Estuaire