Départ de feu sur une péniche à Rouen : 40 sapeurs-pompiers et 20 engins engagés

La péniche de 85 m de long, vide de tout chargement, dispose d'une réserve de carburant de 16 000 litres de fuel et 300 litres d'huile hydraulique. D'où le risque d'embrasement en cas de propagation de l'incendie.



Tous ces éléments ont conduit le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a envoyer sur place des moyens conséquents : 40 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en investigation de longue durée et en sauvetage aquatique, avec 20 engins



L'intervention a duré 1h30 environ.