Départ de feu dans un foyer pour adultes handicapés en Seine-Maritime : les résidents évacués

Une trentaine de personnes, résidents et employés, ont été évacués du foyer Anna-Louise Clavel, à Cléon (Seine-Maritime), ce mercredi matin suite à un départ de feu.



A l’arrivée des sapeurs-pompiers , vers 9h30, l’incendie, qui s’est déclaré au niveau d’un sèche linge, au rez-de-chaussée, avait été éteint par le personnel du foyer qui abrite des adultes handicapés, relate un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Après reconnaissance et ventilation des lieux, les résidents ont pu regagner leur chambre respective. Aucune victime n’est à déplorer.



L’intervention a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers avec cinq engins.