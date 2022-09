Darnétal. La conductrice cumule les infractions, elle est placée en garde à vue

Les choses se gâtent quand les policiers lui demandent de présenter ses papiers. La conductrice déclare que son permis fait l’objet d’une suspension. Les infractions s’enchaînent au fur et à mesure des vérifications : la voiture n’est pas assurée et le contrôle technique est périmé. La Peugeot 207 est par ailleurs sous le coup d’une immobilisation.



Ce n’est pas tout : l’automobiliste a été soumise à un test salivaire stupéfiants qui s’est révélé positif au cannabis. Sur elle, une petite quantité de résine a été saisie.



La jeune femme a été placée en garde à vue et son véhicule est parti en fourrière.



Lors de ce contrôle, qui a duré de 13h a 14h, les huit policiers mobilisés ont passé 43 véhicules au peigne fin.