Coupe du monde de football : les Bleus à suivre sur écran géant à Mantes-la-Jolie

Les supporters de l’équipe de France pourront vivre les premiers matchs des Bleus dans une ambiance de fan zone à Mantes-la-Jolie. La Ville installera un écran géant au stade Jean-Paul David pour retransmettre plusieurs rencontres de la Coupe du monde 2026.
Jusqu’à 1 500 personnes pourront assister au premier rendez-vous, programmé le mardi 16 juin à 21 heures, avec le match France-Sénégal. Les portes de la fan zone ouvriront dès 20 heures. L’accès sera fermé une fois la capacité maximale atteinte.
Jusqu’à 1 500 personnes pourront assister au premier rendez-vous, programmé le mardi 16 juin à 21 heures, avec le match France-Sénégal. Les portes de la fan zone ouvriront dès 20 heures. L’accès sera fermé une fois la capacité maximale atteinte.
Deux matchs déjà programmés
La deuxième rencontre des Bleus face à l’Irak, prévue à 23 heures, ne sera pas diffusée en raison de son horaire tardif. En revanche, les supporters pourront se retrouver à nouveau au stade Jean-Paul David le vendredi 26 juin à 21 heures pour suivre France-Norvège.
La municipalité indique également que d’autres retransmissions pourraient être organisées en cas de qualification de l’équipe de France pour les phases finales. Des animations sont également annoncées autour de ces rendez-vous.
Si les Bleus ne poursuivent pas leur parcours dans la compétition, la Ville prévoit malgré tout de diffuser une demi-finale ainsi que la finale de la Coupe du monde, programmée le 19 juillet.
La municipalité indique également que d’autres retransmissions pourraient être organisées en cas de qualification de l’équipe de France pour les phases finales. Des animations sont également annoncées autour de ces rendez-vous.
Si les Bleus ne poursuivent pas leur parcours dans la compétition, la Ville prévoit malgré tout de diffuser une demi-finale ainsi que la finale de la Coupe du monde, programmée le 19 juillet.