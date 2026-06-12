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Coupe du monde de football : les Bleus à suivre sur écran géant à Mantes-la-Jolie

YVELINES


Publié le Vendredi 12 Juin 2026 à 15:35

À l’occasion de la Coupe du monde 2026, la Ville de Mantes-la-Jolie installera un écran géant au stade Jean-Paul David pour permettre aux supporters de suivre plusieurs rencontres de l’équipe de France dans une ambiance de fan zone pouvant accueillir jusqu’à 1 500 personnes.



Illustration ©Pexels
Illustration ©Pexels
Les supporters de l’équipe de France pourront vivre les premiers matchs des Bleus dans une ambiance de fan zone à Mantes-la-Jolie. La Ville installera un écran géant au stade Jean-Paul David pour retransmettre plusieurs rencontres de la Coupe du monde 2026.

Jusqu’à 1 500 personnes pourront assister au premier rendez-vous, programmé le mardi 16 juin à 21 heures, avec le match France-Sénégal. Les portes de la fan zone ouvriront dès 20 heures. L’accès sera fermé une fois la capacité maximale atteinte.

Deux matchs déjà programmés

La deuxième rencontre des Bleus face à l’Irak, prévue à 23 heures, ne sera pas diffusée en raison de son horaire tardif. En revanche, les supporters pourront se retrouver à nouveau au stade Jean-Paul David le vendredi 26 juin à 21 heures pour suivre France-Norvège.

La municipalité indique également que d’autres retransmissions pourraient être organisées en cas de qualification de l’équipe de France pour les phases finales. Des animations sont également annoncées autour de ces rendez-vous.

Si les Bleus ne poursuivent pas leur parcours dans la compétition, la Ville prévoit malgré tout de diffuser une demi-finale ainsi que la finale de la Coupe du monde, programmée le 19 juillet.




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