Coronavirus : journée noire en Normandie avec 19 nouveaux décès et 161 malades en réanimation

Tous les départements normands sont considérés comme zone d’exposition à risque (circulation virale importante) vis-à-vis du Covid-19. Afin de limiter la propagation du virus, l’ARS rappelle le nécessaire respect des mesures de confinement.



Un numéro, le 116.117



J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 ? :



• je reste à domicile,

• j’évite les contacts,

• j’appelle mon médecin traitant ou le 116 117, le numéro de la permanence de soins en Normandie.



Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15.



Désormais accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, le 116.117 est un numéro d’appel gratuit, actif dans toute la région. Il permet aux Normands d’être mis en relation avec un médecin généraliste libéral, qui apporte une réponse médicale adaptée aux besoins du patient (hors urgences vitales).