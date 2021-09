Contamination : l'eau du robinet impropre à la consommation dans trois communes de l'Eure

Une contamination bactériologique a été constatée dans l’eau du réseau d’alimentation des communes de Lorleau, Le Tronquay et Beauficel-en-Lyons, dans l'Eure, la rendant « impropre à la consommation humaine », prévient la préfecture dans un communiqué publié vendredi soir.



L’utilisation de l’eau distribuée peut donc présenter un risque pour la santé des consommateurs. Aussi, les habitants des trois communes concernées sont invités à ne pas l'utiliser jusqu’à nouvel ordre,



L’eau du robinet ne doit pas être utilisée pour les usages alimentaires : la boisson, le lavage des dents, la préparation des aliments, de boissons chaudes et glaçons.



Pour tous ces cas, la préfecture recommande d’utiliser de l’eau embouteillée. Dans ce cadre, un dispositif de distribution de bouteilles d’eau sera mis en place dès aujourd'hui, samedi 18 septembre par le syndicat d’alimentation en eau potable du Tronquay aux mairies des communes concernées.



L’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages comme le lavage des mains, la toilette, la douche et les WC.