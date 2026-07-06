Conflans-Sainte-Honorine : ivre, il casse les rétroviseurs de 22 voitures

Un homme de 35 ans a été placé en garde à vue après une série de dégradations commises dans la rue, dimanche soir à Conflans-Sainte-Honorine.
Les faits se sont produits vers 23h30. Selon les premiers éléments de l'enquête, l’individu, manifestement alcoolisé, s’en est pris aux véhicules stationnés en brisant leurs rétroviseurs.
Les faits se sont produits vers 23h30. Selon les premiers éléments de l'enquête, l’individu, manifestement alcoolisé, s’en est pris aux véhicules stationnés en brisant leurs rétroviseurs.
Interpellé par la BAC
Un équipage de la brigade anticriminalité est intervenu rapidement et a interpellé le suspect. Au total, 22 véhicules ont été recensés avec un rétroviseur cassé.
Soumis à un dépistage, l’homme affichait un taux de 0,72 mg d’alcool par litre d’air expiré. Âgé de 35 ans et inconnu des fichiers de police, il a été placé en garde à vue pour dégradations.
Soumis à un dépistage, l’homme affichait un taux de 0,72 mg d’alcool par litre d’air expiré. Âgé de 35 ans et inconnu des fichiers de police, il a été placé en garde à vue pour dégradations.