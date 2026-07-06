Conflans-Sainte-Honorine : ivre, il casse les rétroviseurs de 22 voitures

Un équipage de la brigade anticriminalité est intervenu rapidement et a interpellé le suspect. Au total, 22 véhicules ont été recensés avec un rétroviseur cassé.



Soumis à un dépistage, l’homme affichait un taux de 0,72 mg d’alcool par litre d’air expiré. Âgé de 35 ans et inconnu des fichiers de police, il a été placé en garde à vue pour dégradations.