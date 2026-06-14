Un perturbateur frappe un policier et tente d’en mordre un autre à Rambouillet

Un homme de 34 ans a été interpellé dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, place Marie-Roux à Rambouillet, après des violences commises à l’encontre de policiers intervenus pour un "trouble à l’ordre public" dans un bar.



Vers 1h45, un équipage de Police secours a été appelé pour prendre en charge un individu perturbateur. À l’arrivée des fonctionnaires, celui-ci a tenté de prendre la fuite avant d’être intercepté.



Lors de son interpellation, l’homme s’est rebellé. Les policiers ont dû le plaquer au sol afin de le maîtriser. Il a alors porté un coup de pied au niveau du cou d’un policier.