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Un perturbateur frappe un policier et tente d’en mordre un autre à Rambouillet

YVELINES


Publié le Dimanche 14 Juin 2026 à 11:20

Intervenu pour un individu perturbateur dans un bar de Rambouillet, un équipage de police a été confronté à un homme de 34 ans particulièrement violent. Un fonctionnaire a été légèrement blessé au cou lors de son interpellation.



Le perturbateur violent a été placé en garde à vue - Illustration © Adobe Stock
Le perturbateur violent a été placé en garde à vue - Illustration © Adobe Stock
Un homme de 34 ans a été interpellé dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, place Marie-Roux à Rambouillet, après des violences commises à l’encontre de policiers intervenus pour un "trouble à l’ordre public" dans un bar.

Vers 1h45, un équipage de Police secours a été appelé pour prendre en charge un individu perturbateur. À l’arrivée des fonctionnaires, celui-ci a tenté de prendre la fuite avant d’être intercepté.

Lors de son interpellation, l’homme s’est rebellé. Les policiers ont dû le plaquer au sol afin de le maîtriser. Il a alors porté un coup de pied au niveau du cou d’un policier.

Un gardien de la paix légèrement blessé

Maîtrisé puis conduit au centre hospitalier, le trentenaire aurait poursuivi son comportement violent en tentant de mordre un autre policier.

L'officier de police judiciaire a été avisé des faits. Le fonctionnaire blessé au cou, légèrement atteint, a déposé plainte. Le mis en cause a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion.

 



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