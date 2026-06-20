Mantes-la-Jolie : un adolescent de 17 ans interpellé après un refus d’obtempérer

Un mineur de 17 ans a été interpellé vendredi après-midi à Mantes-la-Jolie après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police. Le jeune conducteur a tenté d’échapper aux forces de l’ordre avant d’abandonner son véhicule et de prendre la fuite à pied.



Les faits se sont déroulés vers 14h10, rue François-Arago. Un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été confronté au refus d’obtempérer du conducteur d’une Peugeot 307. Afin de mettre fin à sa progression, les policiers ont déployé un dispositif de type « stop-stick », destiné à neutraliser les pneumatiques du véhicule.