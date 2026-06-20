Mantes-la-Jolie : un adolescent de 17 ans interpellé après un refus d’obtempérer

Un mineur de 17 ans a été interpellé vendredi après-midi à Mantes-la-Jolie après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police. Le jeune conducteur a tenté d’échapper aux forces de l’ordre avant d’abandonner son véhicule et de prendre la fuite à pied.
Les faits se sont déroulés vers 14h10, rue François-Arago. Un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été confronté au refus d’obtempérer du conducteur d’une Peugeot 307. Afin de mettre fin à sa progression, les policiers ont déployé un dispositif de type « stop-stick », destiné à neutraliser les pneumatiques du véhicule.
Les faits se sont déroulés vers 14h10, rue François-Arago. Un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) a été confronté au refus d’obtempérer du conducteur d’une Peugeot 307. Afin de mettre fin à sa progression, les policiers ont déployé un dispositif de type « stop-stick », destiné à neutraliser les pneumatiques du véhicule.
Il abandonne sa voiture
Malgré ce dispositif, le conducteur a poursuivi sa route en roulant sur le stop-stick avant d’abandonner sa voiture quelques instants plus tard. Il a alors tenté de s’enfuir à pied.
La fuite a toutefois été de courte durée. Les fonctionnaires de la BAC sont parvenus à l’interpeller sans incident.
L’auteur présumé est un adolescent de 17 ans, inconnu des services de police selon les premiers éléments. Les circonstances exactes du refus d’obtempérer et les motivations du conducteur restaient à préciser au moment de son interpellation.
La fuite a toutefois été de courte durée. Les fonctionnaires de la BAC sont parvenus à l’interpeller sans incident.
L’auteur présumé est un adolescent de 17 ans, inconnu des services de police selon les premiers éléments. Les circonstances exactes du refus d’obtempérer et les motivations du conducteur restaient à préciser au moment de son interpellation.