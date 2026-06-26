Chatou : un homme de 19 ans interpellé en flagrant délit de vol par effraction dans une entreprise

Le cambrioleur présumé a été entendu par les enquêteurs dans le cadre de sa garde à vue - Illustration
Peu avant 6h45, le centre d'information et de commandement (CIC) a été informé d'un vol par effraction (VPE) en cours dans une société située rue Marcelin-Berthelot, à Chatou. Les images transmises par le dispositif de vidéosurveillance ont confirmé la présence d'un intrus dans les locaux.
Les équipages de police, dépêchés immédiatement sur place, sont intervenus rapidement et ont surpris le suspect. Le jeune homme, âgé de 19 ans, a été interpellé sur les lieux sans incident.
Les équipages de police, dépêchés immédiatement sur place, sont intervenus rapidement et ont surpris le suspect. Le jeune homme, âgé de 19 ans, a été interpellé sur les lieux sans incident.
Une enquête ouverte
Le mis en cause, inconnu des services de police au titre du TAJ (traitement des antécédents judiciaires), a été placé en garde à vue pour être entendu par les enquêteurs qui devront déterminer les circonstances exactes de cette tentative de vol par effraction et d'établir ses intentions. L'enquête se poursuit.