Chatou : un homme de 19 ans interpellé en flagrant délit de vol par effraction dans une entreprise

Publié le Vendredi 26 Juin 2026 à 09:02

Alertée par un système de télésurveillance ayant détecté une intrusion, la police a interpellé un jeune homme de 19 ans à l'intérieur d'une entreprise de Chatou (Yvelines), tôt jeudi matin.