Trappes : un jeune de 19 ans interpellé après un refus d’obtempérer lors d’un rodéo urbain

Les faits se sont produits samedi vers 18 h 10 à la base de loisirs de Trappes. De passage dans le secteur, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont remarqué un conducteur de deux-roues circulant sans casque et se livrant à un rodéo urbain.



Les fonctionnaires ont alors tenté de procéder à son contrôle. Mais le pilote a refusé de s'arrêter et a pris la fuite. Une prise en charge a été engagée par les policiers.