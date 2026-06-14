Trappes : un jeune de 19 ans interpellé après un refus d’obtempérer lors d’un rodéo urbain

Illustration © Adobe Stock
Les faits se sont produits samedi vers 18 h 10 à la base de loisirs de Trappes. De passage dans le secteur, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont remarqué un conducteur de deux-roues circulant sans casque et se livrant à un rodéo urbain.
Les fonctionnaires ont alors tenté de procéder à son contrôle. Mais le pilote a refusé de s'arrêter et a pris la fuite. Une prise en charge a été engagée par les policiers.
Les fonctionnaires ont alors tenté de procéder à son contrôle. Mais le pilote a refusé de s'arrêter et a pris la fuite. Une prise en charge a été engagée par les policiers.
Une chute met fin à la fuite
La course-poursuite a finalement pris fin lorsque le pilote du deux-roues a perdu le contrôle de son engin et a chuté au sol. L'intéressé, âgé de 19 ans, a été légèrement blessé à une jambe lors de sa chute.
Interpellé sur place, il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et de rodéo urbain. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits.
Interpellé sur place, il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et de rodéo urbain. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits.